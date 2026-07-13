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Manavgat'ta 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manavgat'ta 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama" suçlarından hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takip sonucunda yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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