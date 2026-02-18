Hapis cezası aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında toplam 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Gözcü Projesi EGM-1 kamerasından gelen aranan şahıs alarmı üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği güzergahlarda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda A.A.'nın yeri tespit edilerek yakalandı. A.A.'nın, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından 'Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık', Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı dosyadan aynı suç ve Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık' suçlarından arandığı öğrenildi. Toplamda 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı