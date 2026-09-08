Haberler

28 ilde icra edilen narkotik operasyonlarında 140 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80’ninin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80'ninin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "28 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından bin 260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Tekirdağ'da cips paketinden çıkanlar polisi bile şaşırttı! 182 şüpheliye işlem

Zula için seçtikleri yer pes dedirtti! Polis ekipleri bile şaşırdı
Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

Serinlemek için girdi ama çıkmadı! Her yerde aranıyor
28 ilde düğmeye basıldı! Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı dudak uçuklattı

28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı