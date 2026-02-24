Haberler

27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 27 ilde 259 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar ve bir kaçak silah imalathanesi ele geçirildi.

27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu; 1 kaçak silah imalathanesi, 27 uzun namlulu tüfek,

147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

