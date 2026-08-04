Haberler

Jandarmadan 26 Yıl Cezalı Firari Hükümlüye Muğla'da Kıskıvrak Yakalama

Jandarmadan 26 Yıl Cezalı Firari Hükümlüye Muğla'da Kıskıvrak Yakalama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2019'dan bu yana 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.A.D.'yi Muğla'da yakaladı. Yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan firari hükümlü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 Mayıs 2019 tarihinden itibaren aranan ve 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs M.A.D. (30) isimli şahsın Muğla'da olduğu tespit edildi. Firari hükümlünün aranma kayıtları arasında yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarının bulunduğu öğrenilen şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor

Süper Lig'de yeni dönem! Artık kafalarına göre takılamayacaklar
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
20 yaşındaki hafızın acı sonu: Ortaya çıkan detay kahretti

20 yaşındaki hafızın acı sonu: Ortaya çıkan detay kahretti
Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti

Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti