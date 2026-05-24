Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zikzaklar çizerek ilerleyen elektrikli motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı. 250 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Kendisine 133 bin TL para cezası kesilirken, 'Alkol içtin mi?' sorusuna 'Yok' yanıtı vermesi dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafikte zikzaklar çizerek ilerleyen elektrikli motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve 250 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahsa 133 bin TL para cezası da kesilirken, sorulara verdiği cevaplar ise dikkat çekti.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 09 ASJ 015 plakalı elektrikli motosiklet ile kontrolsüz şekilde zikzaklar çizerek ilerleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün peşine düştü. Şüpheli sürücü, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak üzerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrolde ayakta durmakta dahi zorlandığı görülen ve 250 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yapılan sorgusunda ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

"Alkol mü içtin" sorusuna 'yok' diye cevap verdi, 250 promil alkollü çıktı

Olayın çok konuşulan kısmı, sürücünün sorulan soruya verdiği yanıt oldu. Kendisine yöneltilen "Alkol mü içtin" sorusuna önce "Yooo" diyerek cevap veren K.Ö.'nün, "Ben de sizin gibi yiyip içiyorum. Siz ne içiyorsanız ben de onu içiyorum" demesi hayrete düşürürken, çevrede bulunanların da tepkisini çekti.

Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 133 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan K.Ö., işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
