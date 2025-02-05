Bilecik'te 250 Ortaokul Öğrencisine Güvenlik Eğitimi

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 250 ortaokul öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "El Ele Verelim Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Şehit Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada ekipler 250 öğrenciye yönelik proje konularını içeren sunum ve hazırlanan videolarla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığını da ziyaret ederek, Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı. - BİLECİK