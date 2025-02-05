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Bilecik'te 250 Ortaokul Öğrencisine Güvenlik Eğitimi

Bilecik'te 250 Ortaokul Öğrencisine Güvenlik Eğitimi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Verelim Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 250 ortaokul öğrencisine bilgilendirme yaptı. Şehit Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nda sunum ve videolarla gerçekleştirilen etkinlikte güvenlik konuları işlendi. Ayrıca, Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Şeyh Edebali Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi ve Bahçelievler Mahallesi muhtarlığı ziyaret edildi.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 250 ortaokul öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "El Ele Verelim Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Şehit Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada ekipler 250 öğrenciye yönelik proje konularını içeren sunum ve hazırlanan videolarla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığını da ziyaret ederek, Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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