25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki şahıs, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Oğlunun cansız bedenini gören babası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde ormanda ağaca asılı kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı halde bulunan ve isminin Hüseyin Seyrek olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.
BABASI OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Cezaevinden bir süre önce çıkan oğlunun cesedini gören babası fenalaşınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
25 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ
Seyrek için ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Seyrek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - 3. Sayfa