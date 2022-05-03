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25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak'ta ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki şahıs, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Oğlunun cansız bedenini gören babası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde ormanda ağaca asılı kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı halde bulunan ve isminin Hüseyin Seyrek olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

BABASI OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Cezaevinden bir süre önce çıkan oğlunun cesedini gören babası fenalaşınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

25 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ

Seyrek için ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Seyrek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, 112 Acil Çağrı, Zonguldak, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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