24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Kuşadası'nda Yakalandı

24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Kuşadası'nda Yakalandı
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Kuşadası'nda, taklit anahtarla hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan D.V. isimli firari şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Uzun süredir izini kaybettiren D.V., detaylı istihbarat ve takip çalışmaları sayesinde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 24 yıl hapis cezasıyla aranan ve izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre "Taklit anahtarla açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.V. isimli firari şahıs, JASAT timlerinin titiz ve kararlı çalışması sonucunda Kuşadası ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir aranan ve hakkındaki ceza nedeniyle izini kaybettirmeye çalışan D.V., JASAT ekiplerinin sahada yürüttüğü detaylı istihbarat, takip ve analiz çalışmaları sonucunda kısa sürede tespit edildi. Jandarma ekipleri, suçlunun saklandığı adresi belirleyerek başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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