23 Yıl Firari Katil Zanlısı Fransa'da Yakalandı

23 Yıl Firari Katil Zanlısı Fransa'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da çıkan bir arazi kavgasında bir kişiyi öldüren ve 23 yıldır firari olarak aranan İhsan E., Fransa'da yaşayan kuzeninin kimliğini kullanarak İstanbul'da yakalandı. 2002 yılındaki cinayet sonrası izini kaybettiren zanlı, yapılan operasyon neticesinde tutuklandı.

Batman'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavganın zanlısı olarak 23 yıldır aranan şahıs, Fransa'da yaşayan ve kendisine çok benzeyen kuzeninin kimlik kartıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da 17 Ocak 2002 tarihinde çıkan arazi kavgasında silahla vurulan Halit Güzel hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Güzel ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin İhsan E. olduğu tespit edilirken, güvenlik önlemi sebebiyle cinayet dosyası 2004 yılında Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

23 yıldır firari olarak aranıyordu

Cinayetten sonra kayıplara karışan şüpheli İhsan E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlayan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, şahsın yakınları ile irtibatlı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. İhsan E.'nin kendisine çok benzeyen ve Fransa'da yaşayan kuzeni F.K.'nin kimliğini kullanabileceği değerlendirilerek yapılan teknik incelemeler neticesinde şahsın adresi tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılan bilgiler ışığında düzenlenen koordineli operasyonla şüpheli, eşi ile birlikte İstanbul'da yaşadığı evde yakalandı. Katil zanlısının yakalanmamak için sahte basın kartı da kullandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, ekiplere kuzenine ait kimlik kartını göstermesine rağmen ekiplerin detaylı sorgulamaları üzerine İhsan E. olduğunu itiraf etti. 23 yıldır firari yaşayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İhsan E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti

İstanbul zirvesinin en net kazanımı! Özgürlüklerine kavuştular
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.