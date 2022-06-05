23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor - Haberler

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23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor

Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Baraj gölünde 4 gün önce tekneyle açılan Sinan Şitkahyaoğulları (23) yüzerek kıyıya ulaşmak isteyince gözlerden kayboldu. Gencin bulunması için çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, polis dalgıçlar ve itfaiye ekipleri, arama çalışmalarını 4 gündür sürdürüyor.

Şuana kadar izine rastlanamayan gencin bulunmasına destek için bölgeye gelen AFAD dalgıçları suyun içinde arama çalışmasına başladı. JAK Timi, aramalarda sualtı kamerasında kullanıyor. Sinan Şitkahyaoğulları'nın yakınları ve arkadaşları da baraj kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaahmetli Kırıkkale AFAD 3. Sayfa Haberler

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