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23 Nisan Gösterisi Sırasında Deprem Paniği

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Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar, 6.2 büyüklüğündeki depremle panik yaşadı. Velilerin cep telefonlarına yansıyan o anlar korku dolu anlar yarattı.

23 Nisan gösterisi sırasında depreme yakalandılar

İSTANBUL - Silivri'de bir okulda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar depreme yakalandı. Panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6.2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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