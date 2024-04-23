Üye Girişi
Haberler

23 Nisan'da Taksim'de uçucu madde kullanan çocuklar görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde poşete koydukları uçucu maddeyi kullanan 3 çocuğun görüntüsü yürek burktu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde poşete koydukları uçucu maddeyi kullanan 3 çocuğun görüntüsü yürek burktu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bazı çocuklar dans edip eğlenirken bazı çocuklar ise bayramı buruk geçirdi. İstanbul'un göbeği Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 3 çocuk, kıyafetlerinin içine sakladıkları poşetteki uçucu maddeyi kullanırken görüntülendi. Çocuklardan birinin yalın ayak gezdiği görülürken, çocukların zaman zaman nostaljik tramvaya bindikleri de kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı İstiklal Caddesi 23 Nisan Türkiye Taksim Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title