22 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.E.'yi Pazarcık ilçesinde yakaladı ve cezaevine teslim etti.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri 22 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü F.E.'nin Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Baskın yapan jandarma hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ