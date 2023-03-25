22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti

21 Mart Salı günü Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana gelen olayda fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız (22), elek kontrolü yaptığı esnada 3. kattan aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özsakız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Aleyna Özsakız'ın vefatı ailesini yasa boğarken, cenaze yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Talihsiz gencin organlarının ailesi tarafından bağışlandığı da öğrenilirken cenaze yarın İzmir'in Buca ilçesinden kaldırılacak.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.