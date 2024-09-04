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22 yaşındaki genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı

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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Halk İskelesi yanında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Halk İskelesi yanında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan İ.isimli genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar, dalgalar içerisinde çırpınan genci görünce denize atlayarak Turan İ.'yi boğulmaktan son anda kurtardı.

Cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılan Turan İ., yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mimar Sinan Acil Durum Kurtarma 3-sayfa Güncel Atakum Samsun Yaşam

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