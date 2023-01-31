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22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim

3. Sayfa Haberleri

22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki gencin cansız bedeni iple ağaca asılı halde bulundu. Yaşamını yitiren gençten geriye, "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" yazdığı sosyal medya paylaşımı kaldı.

Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Şeyhler köyünde 22 yaşında Musa Kiren, sabah saatlerinde ağaçta asılı halde bulundu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı geldikten sonra Kiren'in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GERİYE, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KALDI

Acı olay sonrasında genç adamdan geriye "Ben kötü biri değilim sadece sessizliği bilirim" dediği sosyal medya hesabında fotoğrafları kaldı.

22 yaşındaki genç ağaçta ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Şeyhler 3. Sayfa Haberler

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