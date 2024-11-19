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21 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.M. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 2 ayrı suçtan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.İ.M. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından Kadıköy Mahallesi'nde olduğunu belirlediği şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında hükümlü tutuklunun kaçması, bina altında muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 21 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 29 yaşındaki A.İ.M. isimli şahıs, Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. A.İ.M. isimli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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