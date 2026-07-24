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21 yıl 8 ay ve 31 yıl 8 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

21 yıl 8 ay ve 31 yıl 8 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı
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Samsun’da haklarında 21 yıl 8 ay ile 31 yıl 8 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği çalışmalar sonucu yakalandı.

Samsun'da haklarında 21 yıl 8 ay ile 31 yıl 8 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği çalışmalar sonucu yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalardan birine 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 31 yıl 8 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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