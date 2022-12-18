21 yaşındaki Ayşenur erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürüldü

Eskişehir'de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli şahıs ve olayla alakası olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Ayşenur'un erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, Ayşenur Çolakoğlu ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan F. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan F., yanında bulundurduğu tabancayla Çolakoğlu'nun başına ateş etti. Ağır yaralanan Çolakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET BÜRO ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ayşenur Çolakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Hasan F. ile olayla ilgili olduğu düşünülen M.F. gözaltına alındı. Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.