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2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu

2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
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2017 yılında Yalvaç Müzesi Müdürlüğü bahçesinden çalınan ve yaklaşık bin 600 yıllık olan mezar steli, Ankara'da düzenlenen operasyon ile ele geçirildi.

2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan ve yaklaşık bin 600 yıllık olan mezar steli Ankara'da yakalandı.

Geç Roma dönemine ait, yaklaşık bin 600 yıllık olan ve üzerinde Grekçe Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio (Hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir'den Isparta ili Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.

2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu

2017 YILINDA ÇALINDI

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine girerek sergilenmeye başlanan eser, 2017 yılında sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası ortasında bulunan ve demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sitesinde Kaybolan Kültür Varlıkları Listesinde bulunan tarihi eser Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile envantere kazandırıldı.

    Operasyonların sonucunda ise yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 1'i ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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