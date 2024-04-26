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200 kilogramlık EYP böyle imha edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, çok sayıda mühimmatla birlikte ele geçirilen 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda, RPG-7 roketatar mühimmatı, el bombası ve uzaktan kablo komutalı EYP düzeneği gibi malzemeler ele geçirildi.

200 kilogramlık EYP böyle imha edildi

Bitlis'te EYP ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda çok sayıda mühimmatla birlikte ele geçirilen 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tatvan ilçe kırsalında 25 Nisan 2024 tarihinde Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda kayalık alanda toprağa gizlenmiş vaziyette; 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el bombası, 4 adet teneke bidon içerisine yerleştirilmiş, içerisinde 200 kilogram ağırlığında patlayıcı madde bulunan uzaktan kablo komutalı EYP düzeneği, 1 adet 20'li pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Valilik tarafından basınla paylaşılan videoda ise EYP'nin imha edilmesi görüntülerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Haberler

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