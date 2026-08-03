Yasemin Dermenci Davasında Mütalaa: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerin ardından tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşılan Yasemin Dermenci'nin ölümüne ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci'ye ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerde, Dermenci'nin 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen Tursun Karabulut (41) ile Ö.D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

Ormanlık alanda kemikler bulundu

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut'un emniyetteki ifadesinde, Yasemin Dermenci'yi o dönem eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ö.D.'den yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf ettiği belirtildi. Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanlık alanda kepçeyle yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesinde Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada "tanık" olarak yer aldı.

Emniyet ifadesinin baskı altında alındığını öne sürdü

Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ile avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Karabulut, emniyet aşamasındaki ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Karabulut ise suçu işlemediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı