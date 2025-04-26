İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

20 Yıldır Bekçilik Yapan Yaylacı Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

20 Yıldır Bekçilik Yapan Yaylacı Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane ve Trabzonlu yaylacıların ortak kullanım alanı olan Kadırga Yaylası'nda 20 yıldır bekçilik yapan Mehmet Bektaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Bektaş’ın daha önce 3 kardeşi de kalp krizinden vefat etmişti.

Gümüşhane ve Trabzonlu yaylacıların ortak kullanım alanı olan 2 bin 300 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası Oğuz Obasında 20 yıldır bekçilik yapan Mehmet Bektaş kalp krizi sonucu Kadırga Yaylasında vefat etti.

Kadırga Yaylası Oğuz obasında bekçi Mehmet Bektaş'ın (60) kaldığı eve giden yakınları sabah uyanmaması üzerine yanına gittiğinde hareketsiz olduğunu fark etti. Bektaş'ın kardeşi 112 ekiplerine haber verirken, yaylaya gelen ekipler Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan Mehmet Bektaş'ın 3 kardeşinin kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.