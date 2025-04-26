20 Yıldır Bekçilik Yapan Yaylacı Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
Gümüşhane ve Trabzonlu yaylacıların ortak kullanım alanı olan Kadırga Yaylası'nda 20 yıldır bekçilik yapan Mehmet Bektaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Bektaş’ın daha önce 3 kardeşi de kalp krizinden vefat etmişti.
Gümüşhane ve Trabzonlu yaylacıların ortak kullanım alanı olan 2 bin 300 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası Oğuz Obasında 20 yıldır bekçilik yapan Mehmet Bektaş kalp krizi sonucu Kadırga Yaylasında vefat etti.
Kadırga Yaylası Oğuz obasında bekçi Mehmet Bektaş'ın (60) kaldığı eve giden yakınları sabah uyanmaması üzerine yanına gittiğinde hareketsiz olduğunu fark etti. Bektaş'ın kardeşi 112 ekiplerine haber verirken, yaylaya gelen ekipler Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan Mehmet Bektaş'ın 3 kardeşinin kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa