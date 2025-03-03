İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

20 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet: Erdoğan Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

20 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet: Erdoğan Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005 yılında kaybolan Erdoğan Bozkurt'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayet failleri tutuklandı ve Bozkurt'un kalıntılarına ulaşıldı. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Erdoğan Bozkurt (34), son yolculuğuna uğurladı.

Fethiye'de ailesi tarafından 2005 yılında kayıp ihbarı yapılan Erdoğan Bozkurt'un, 2005 yılında öldürüldüğü ve kemiklerinin Deliktaş mevkisine gömüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Dosya üzerinde titiz çalışma yapan Seydikemer Jandarma İlçe Komutanlığı cinayetin ortaya çıkarılmasını sağladı.

Ekipler 2005 yılında C.K., Z.K., N.P., Ş.K., ve H.C isimli şüphelilerin, Bozkurt'u Fethiye'nin Deliktaş mevkiinde öldürdüğünü tespit etti. Şüpheliler tutuklanırken, Jandarma Kadavra Köpeği ile araştırma yapan ekipler, köpeğin işaret ettiği nokta da kazı yaparak Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaştı. Kemikler kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdan gelen uyum raporunun ardından Erdoğan Bozkurt'un cenazesi Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Bozkurt'un yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kart sahipleri dikkat! Tuzak giderek büyüyor
img

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
img

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nden ilk fotoğrafı
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.