Haberler

Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, illegal yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla geldiği tespit edilerek yakalandı. Emniyet güçleri, 137 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda firari hükümlüyü İpekyolu ilçesinde ele geçirdi.

Van'da hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, illegal yollarla yurt dışına kaçmak için Van'a geldiği tespit edilen ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 137 saatlik kamera incelemesi ve detaylı saha çalışmaları sonucu şahıs İpekyolu ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı