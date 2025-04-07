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20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

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Batman'da, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı

BATMAN - Batman'da, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenilen M.Ş. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda M.Ş., 5 Nisan 2025 tarihinde Batman il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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