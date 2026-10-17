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20 yıl 8 ay hapisle aranan şahıs Adana Pozantı'da çalıntı araçla yakalandı

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20 yıl 8 ay hapisle aranan şahıs Adana Pozantı'da çalıntı araçla yakalandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde çalıntı araçla seyir halindeyken yakalanan şahıs, 5 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, çalıntı araçla seyir halindeyken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolunda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Adana'dan çalıntı olarak bildirilen 60 NT 181 plakalı aracı tespit etti. Araçta bulunan ve üzerinde kimlik belgesi olmadığı belirtilen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla parmak izi incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede şahsın B.Y. (56) olduğu belirlendi.

Şahsın yapılan sorgulamasında, Eskişehir ve Samsun illerinde meydana gelen 5 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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