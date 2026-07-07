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20 metrelik uçurumdan düştü, yaralıyı sırtında taşıyan itfaiyeci yürekleri ısıttı

20 metrelik uçurumdan düştü, yaralıyı sırtında taşıyan itfaiyeci yürekleri ısıttı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 20 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan 48 yaşındaki vatandaş, sarp arazide sedye kullanılamayınca itfaiye eri Adnan Eğilmez tarafından sırtında taşınarak kurtarıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan 48 yaşındaki vatandaş, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı. Sedyenin kullanılamadığı sarp arazide itfaiye eri Adnan Eğilmez, yaralıyı sırtına alarak metrelerce taşıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düşen 48 yaşındaki vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralının bulunduğu noktanın sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle sedyeyle tahliyeye uygun olmadığını belirledi. Bunun üzerine Mustafakemalpaşa İtfaiyesi personeli Adnan Eğilmez, yaralı vatandaşı sırtına alarak dik yamaçları tek tek aştı. Metrelerce süren zorlu yürüyüşün ardından yaralı güvenli bölgeye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye personeli Adnan Eğilmez'in görev bilinci, cesareti ve fedakarlığı hem olay yerindeki ekiplerin hem de çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, zorlu kurtarma anları da örnek bir dayanışma tablosu oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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