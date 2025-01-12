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20 Bin Lira Değerindeki Telefonu Çalan Hırsızların Maraton Koşusu

20 Bin Lira Değerindeki Telefonu Çalan Hırsızların Maraton Koşusu
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Bursa'da bir kadının parkta oturduğu sırada 20 bin lira değerindeki akıllı telefonunu çalan iki hırsız, maratoncuları aratmayan bir hızla kaçtılar. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar kısa süre içinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

20 bin lira değerindeki akıllı telefonu kapkaç yapan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada

BURSA - Bursa'da bir parkta oturan bir kadının 20 bin lira değerindeki akıllı telefonunu çalan kapkaççıların maratoncuları aratmayan koşusu kameraya yansıdı. Çaldıkları telefonla yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da görüntülere yansıyan ilginç kapkaç, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki R.K., parkın bankından dinlenirken baktığı telefonunu yayına gelen 2 kişi alıp kaçtı. Kapkaççıların peşinden koştursa da maraton koşucularını aratmayan 2 hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Karakola giderek şikayette bulunan R.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, izlediği 32 güvenlik kamerasından 2 kişiyi tespit etti.

Zanlılar, aynı gün Yıldırım ilçesi Kurtbasan Cadde üzerinde 20 bin lira değerindeki telefonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan geriye maratoncuları aratmayan ara sokaklardaki farklı açılardan kaydedilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - 3.Sayfa
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