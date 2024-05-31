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Gaziantep'te 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli suçüstü yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 haftada Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yapılan devriyeler esnasında 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden 15'i cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 2 haftada 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde son iki haftalık süreçte yapılan devriyeler esnasında 20 ayrı hırsızlık olayına karışan 27 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 27 şüpheli şahıstan (15)'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep İslahiye Şahinbey Nurdağı Oğuzeli Nizip Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Haberler

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