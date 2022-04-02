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Suriyeli iki grubun sokak ortasında çatışması kameraya yansıdı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Antalya'nın en merkezi noktalarından biri olan Hurma Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kamyon kasasına binen Suriyeli grubun kavgalı oldukları bir başka Suriyeli gruba ateş açtığı görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan Suriyelileri polis ekipleri yakaladı.

Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da 2 Suriyeli grup sokak ortasında birbirine girdi. Kamyon kasası üzerinde silahlı çatışmaya giren Suriyeliler, birbirlerine uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çatışma anı bölgede bulunan bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

2 Suriyeli grubun sokak ortasında çatışması kameraya yansıdı

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Olay yerinden geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan Suriyeli saldırganlar bir süre sonra polis çevirmesinde yakalandı. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındıkları öğrenilen grubun silahları nereden temin ettikleri hakkında bir bilgi edinilmedi.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİNE ULAŞILAMADI

Suriyelilerin sokak ortasındaki çatışmasına ilişkin ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Sığınmacı, Antalya, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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