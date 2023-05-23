2 saatlik sağanak dereyi taşırdı, çadırları su bastı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde yalnızca 2 saat etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde yalnızca 2 saat etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Dere kenarında yaşayan vatandaşların çadırlarına ve ilçe merkezindeki bazı iş yerlerine su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'ta gece saatlerinde 2 saat süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Daylı köyü mevkisindeki Çorak Deresi'nde su taşkını meydana geldi, 8 çadırın bulunduğu bölgede dereye gelen sel suları 1 çadırı alıp götürdü, 3 çadırdaki eşyalar da sel sularına karıştı. Suyun yükseldiğini gören çadırlardaki vatandaşlar güvenli yerlere uzaklaştı. Boyabat Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi. Boyabat İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, gece saatlerinde bölgeye gelerek incelemede bulundu. Selden zarar gören vatandaşlardan 17 kişi Boyabat KYK Yurduna yerleştirildi.

Olayın boyutu gün ağardığında ortaya çıktı. Sel sularının götürdüğü eşyalar ve zarar verdiği çadırlar belediye ekiplerince temizlendi, AFAD ekipleri ise yeni çadırlar kurdu. Selden etkilenen çadırlarda yaşayan Yaşar Çök, şiddetli yağış sonrası dere suyun yükseldiğini ve herkesi toparlayarak uzaklaştıklarını söyledi. Çök, kaymakam ve belediye başkanının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek teşekkürlerini dile getirdi. - SİNOP