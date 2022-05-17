İki kardeş sokak ortasında infaz edildi, sağlık ekipleri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı - Haberler

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İki kardeş sokak ortasında infaz edildi, sağlık ekipleri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde aralarında husumet bulunan Fevzi Koç, Uğur Otu ve Burhan Otu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Belindeki silahına sarılan Fevzi Koç, Otu kardeşlere peş peşe ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı.

SİLAHINI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp iki kardeşe ateş etti. Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İki kardeş sokak ortasında infaz edildi, sağlık ekipleri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İki kardeş sokak ortasında infaz edildi, sağlık ekipleri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arpaçay, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Kemal Öztürk:

Allah belanı versin öldürmek için değer mi

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