2 işçi alüminyum levha altında kaldı

Bolu'da mobilya deposunda çalışan 2 işçinin üzerine alüminyum levha devrildi. Levhanın altında kalan 2 işçi yaralandı.

Olay, Köroğlu Mahallesi'nde Şehit Erol Erdoğan Sokak üzerinde bulunan Adalet Plaza'nın depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya mağazasının depo kısmında çalışan Özgür Ö. ve Okan E., alüminyum levhayı taşımak istedi. İşçilerin taşımaya çalıştığı levha üzerlerine devrildi. Levhanın altında kalan Özgür Ö. ve Okan E. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Levhanın altında kalan işçiler, arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Levhanın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU