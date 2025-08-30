2 çanta dolusu fındığa koydukları para olay! Üretici deliye döndü

Bir üretici, fındık bahçesinden 2 çanta fındık alıp 200 lira para bırakan şahsa tepki gösterdi. Üretici, o anları kamerayla kayıt altına aldı.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntülerde, bir kişi iki çanta fındığı alarak yerine sadece iki yüz lira para koydu.

BU KEZ YAKALANDILAR

2 çanta fındık alıp yerine 200 lira para bırakan şahıs, bir üretici tarafından yakalandı. Çileden çıkan üretici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.