2 çanta dolusu fındığa koydukları para olay! Üretici deliye döndü

2 çanta dolusu fındığa koydukları para olay! Üretici deliye döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 çanta dolusu fındığa koydukları para olay! Üretici deliye döndü
Haber Videosu

Fındık bahçesinden 2 çanta fındık alıp yerine 200 lira para bırakan şahıs üreticiye yakalandı. Çileden çıkan üretici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir üretici, fındık bahçesinden 2 çanta fındık alıp 200 lira para bırakan şahsa tepki gösterdi. Üretici, o anları kamerayla kayıt altına aldı.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntülerde, bir kişi iki çanta fındığı alarak yerine sadece iki yüz lira para koydu.

BU KEZ YAKALANDILAR

2 çanta fındık alıp yerine 200 lira para bırakan şahıs, bir üretici tarafından yakalandı. Çileden çıkan üretici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Sorsak herkes Müslüman ama Gavur gibi Müslüman gibi cenneti beklemekte ne garip şey

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa boz:

bu kış karadenizde çok sert geçecek bu görüntüleri hafızanıza iyi kazıyın.karadenize yeni bir sel yükleniyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bu ülkede çalan çırpan insanlara sorsak ,herkes Laik ,sol görüşlü, sosyal demokrat, ..Ama herkes gerçek bir Müslüman gibi ,inançli ,durust, Allah ın kuranda belirttigi gibi dosdoğru yasayan insanlar gibi cenneti bekliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Mal sahibi satmiyorsa satmiyor... Tamam mal senin haklisin da...Ama yinede daha insancil olabilirsin... Osuruk bocegi urunleri yiyor biliyorsun... Biraz sadakasini verde bereketli olsun...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Nerden biliyon sadakasini verip vermediğini, önyargılı davranma arkandan yargilanirsin

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının ünlü ismi Anta Toros hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü ismi hayatını kaybetti
Süper Lig devinin eski futbolcusunun karısı suç örgütü üyesi çıktı

Süper Lig'in eski yıldızının eşi kuyumcu soydu
Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer

Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.