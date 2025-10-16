2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar
Aydın'da 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle verdiği tahliye kararının kaldırılmasıyla yeniden hastaneye yatırılacak. Necla A.'nın ailesinin itirazı üzerine karar gözden geçirilirken, sanığın cezaevinden çıkarılmasına yönelik tepki büyüktü.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan Mustafa A., yapılan itirazın ardından tahliye kararı kaldırılarak tedavi için hastaneye yatırılacak.
Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.
"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" RAPORU
Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.
TAHLİYE KARARI KALDIRILDI
Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırırken, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.