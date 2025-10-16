Haberler

2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Güncelleme:
Aydın'da 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle verdiği tahliye kararının kaldırılmasıyla yeniden hastaneye yatırılacak. Necla A.'nın ailesinin itirazı üzerine karar gözden geçirilirken, sanığın cezaevinden çıkarılmasına yönelik tepki büyüktü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan Mustafa A., yapılan itirazın ardından tahliye kararı kaldırılarak tedavi için hastaneye yatırılacak.

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" RAPORU

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.

TAHLİYE KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırırken, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

e diyelim ki aklı dengesi yerinde değil ne olcK dışarı mı salıncak turuklayın cezaevine atın ona göre cezaevi kurulsun

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Akli dengesi yerinde değilse ve başkasının boğazını kesecek kadar bozuksa ozaman başka bir mekanizma devreye girmeli. Bu şahsı insanlardan uzak tutacak bir hastahanede ömrünü geçirip tedavi göreceği bir sistem. belkide sadece akli dengesi yerinde olmayanlar için yapılmış bir kamu hastanesi/hapishanesi.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem aka:

bu ülke normal ve sağlıklı bireyler için bir cehennem.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

öyle saçmalık mı olur. Akli dengesi yerinde değil ama adam öldürecek kadar bilinçli.. Bırakın bu işleri. Deli olsun %100, ama suçluysa bırakılmamalı.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPrenses Eyşan tv:

o zaman evlenmeden önce insanlardan akıl sağlığı raporu istensin. kimse evladını bir manyak gelip doğrasın diye büyütmüyor. akıl sağlığı raporunu bile vaktinden geç isteyen aptal hantal bir sistem. artık vatandaşlarını koruyamıyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
