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193 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasını, eski CIA yetkilisi Rush kabul etti

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Eski CIA yetkilisi David Rush, evinde 298 külçe altın ve 2 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından 193 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Savcılara göre Rush, sahte gizli programla haksız kazanç elde etti; 28 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilisi David Rush, Mayıs ayında evine düzenlenen baskında 298 külçe altın, 2 milyon dolar nakit ve çok sayıda lüks eşya ele geçirilmesinin ardından 193 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilisi David Rush'ın evine Mayıs ayında yapılan baskının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Virginia eyaletindeki evinde 298 külçe altın, 2 milyon dolar nakit ve çok sayıda lüks eşya ele geçirilen 49 yaşındaki Rush, dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

"Rush, çok gizli nitelikteki ulusal savunma bilgilerini yabancı bir hükümet yetkilisine aktardı"

Savcılara göre; CIA'de çalıştığı sırada hükümetten para almak için sahte bir gizli program oluşturan David Rush, bu parayı kişisel çıkar için kullandı. Savcılar, Rush'ın bu düzenek aracılığıyla haksız şekilde 193 milyon dolar elde ettiğini ve bu parayla külçe altınlar, Rolex saatler, mücevherler, araçlar ve Florida'da lüks gayrimenkuller satın aldığını söyledi. Eski CIA yetkilisi ayrıca 2025 yılında çok gizli nitelikteki ulusal savunma bilgilerini "yabancı bir hükümet yetkilisine" aktardı. David Rush, "lüks gayrimenkuller satın almasını haklı göstermek için son derece gizli bir program uydurdu ve daha sonra bu gayrimenkulleri kişisel kar elde etmek amacıyla satmayı planladı. Ayrıca, külçe altınları satın almasını haklı göstermek için ayrı ve hassas olduğu öne sürülen bir hükümet faaliyeti de uydurdu. Savcılar mahkeme belgelerinde, Rush'ın CIA'e katılmadan önce eğitim ve mesleki geçmişi hakkında da yalan söylediğini; bunlar arasında daha önce ABD ordusunda pilotluk yaptığına ilişkin asılsız bir iddianın da bulunduğunu belirtti.

"David Rush görevini kötüye kullandı"

CIA Başkanı John Ratcliffe yaptığı açıklamada, "David Rush görevini kötüye kullandı ve kamuoyunun güvenine ihanet etti; eylemlerinden tamamen sorumlu tutulmalı. CIA, ülkemizin sırlarını emanet ettiği kişilerin en yüksek standartlara uygun hareket etmesini sağlamaya kararlıdır" dedi.

Rush'ın 28 Ocak'ta hakim karşısına çıkması beklenirken, Adalet Bakanlığı dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Rush, Mayıs ayında kamu kaynaklarını çalma suçlamasıyla tutuklanmıştı

CIA yetkilisi David Rush hakkındaki soruşturma, CIA'nin yaptığı iç incelemede suç teşkil edebilecek bulgulara ulaşmasının ardından FBI'a başvurmasıyla başlamıştı. Soruşturma kapsamında FBI, 19 Mayıs'ta Rush'ın Virginia'daki evinde arama yapmış, aramada yaklaşık 46 milyon dolar değerinde 298 külçe altın, 2 milyon doların üzerinde nakit, 104 bin 795 euro ve çok sayıda lüks saat ele geçirilmişti. Rush, Mayıs ayında kamu kaynaklarını çalma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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