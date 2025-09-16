19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki Zelal D., komşusu Emin U. tarafından tacize uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Zelal D., önce dudağından öpülen daha sonra apartman boşluğunda sıkıştırılarak özel bölgelerine dokunulduğunu öne sürdü.

"CİNSEL ORGANINI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRDÜM"

Genç kız savcılıktaki ifadesinde, zanlının kendisini apartman boşluğunda çamaşırlarını sıyırarak vücuduna temas ettiğini belirtti. "Cinsel organını açmaya çalışırken gördüm, çok korktum" diyen Zelal D., yaşadığı dehşeti anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; şikayetin ardından gözaltına alınan Emin U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurun beyanının güvenilir olduğu vurgulandı. Zincirleme şekilde cinsel istismar suçlamasıyla Emin U. hakkında 12 yıl hapis cezası talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.