Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Apandisitinin patladığı tespit edilen Taç, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ani ölümü ailesini yasa boğdu.

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

