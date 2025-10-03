Haberler

19 Yaşındaki Genç, Evinde Silahla Ölü Bulundu

19 Yaşındaki Genç, Evinde Silahla Ölü Bulundu
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki Hamza Turan Y., evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Olayın emekli polis olan babasının silahıyla intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Ahmet Y.'nin oğlu Hamza Turan Y'nin (19) odasından silah sesi geldiğini duyan ailesi hemen gencin odasına koştu. Genci yerde başından silahla vurulmuş halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamza Turan Y.'nin ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve komşuları yasa boğuldu.

Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelere göre Hamza Turan Y.'nin emekli polis olan babasının beylik silahı ile yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı

Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

