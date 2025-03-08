Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

19 Yakalama Kararı Olan Şüpheli Alanya'da Yakalandı

19 Yakalama Kararı Olan Şüpheli Alanya'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 8 yıl boyunca aranan ve hakkında 19 ayrı yakalama kararı bulunan Erdinç G., Alanya'da kız arkadaşının yanına gitmek isterken gözaltına alındı. 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa'da çok sayıda suça karışan ve hakkında 19 ayrı yakalama kararı ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Alanya'daki kız arkadaşının yanına gitmek isterken yakalandı. 8 yıldır aranan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, basit yaralama tehdit, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak, silahla yağma, kasten öldürme suçlarından 19 ayrı yakalama emri bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Erdinç G., 8 yıldır izini kaybettirmeyi başardı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Şahsın Bursa'da olmadığını anlayan ekipler, Erdinç G.'nin yakınlarına ait araçları da takibe aldı. 77 ACS plakalı babasına ait otomobille Antalya'dan Alanya'ya gittiği tespit edilen Erdinç G., kız arkadaşının evine geldiği esnada polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Bursa'dan çıkarılan ekip, Alanya'da yakalanan şüpheliyi ifadesi alınmak jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En çok para kazandıran yatırım aracı belli oldu
img

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
img

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber
Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi 'Ayahuasca' diziye bile konu olmuş

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.