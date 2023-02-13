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180'inci saatte enkazdan sağ çıkarılan kadın: "Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün"

3. Sayfa Haberleri

180'inci saatte enkazdan sağ çıkarılan kadın: 'Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün'

Deprem felaketinin 180'inci saatinde Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi'ndeki bir enkazdan sevindiren haber geldi.

Deprem felaketinin 180'inci saatinde Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi'ndeki bir enkazdan sevindiren haber geldi.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. "Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün" diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem 3. Sayfa Haberler

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