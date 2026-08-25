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Zonguldak'ta faili meçhul cinayette ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta faili meçhul cinayette ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı
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Zonguldak'ta 18 yıl önce Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz'ın cinayetine ilişkin soruşturmada ev hapsini ihlal eden Emircan İleri, iki aylık takip sonucu polis ekiplerince Çaydamar Mahallesi'nde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 18 yıl önce Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz'a ilişkin yeniden açılan faili meçhul cinayet soruşturması kapsamında ev hapsi cezasını ihlal ettiği belirlenen Emircan İleri, yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2008 yılında Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz'ın cinayetine ilişkin 2025 yılında yeniden açılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Emircan İleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İleri'nin konutu terk etmeme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık iki aydır aranan Emircan İleri, dün akşam saatlerinde ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Çaydamar Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan İleri, işlemleri için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emircan İleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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