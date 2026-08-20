Gebze'den Nevşehir'e tatil için giden genç kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz ay 18 yaşına giren Mehmet Yılmaz; tatil için geldiği Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kayboldu. Evden ayrıldıktan sonraki son görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan gençten 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi ise evin çevresi ile metruk binalarda arama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz; tatil için annesinin memleketi Nevşehir'in Acıgöl ilçesine geldi. Bir süre anneannesinin yanında kalan Yılmaz, 3 gün önce kaldığı evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılırken, hastanelerde de gençle ilgili araştırma yapıldı. Ancak şu ana kadar Mehmet Yılmaz'ın izine rastlanamadı.

"Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum"

Mehmet Yılmaz'ın annesi Canan Yılmaz, oğlunun telefonunu elinden aldığı için evden çıkıp gittiğini düşündüklerini belirterek; "Normalde Kocaeli Gebze'de yaşıyoruz. Buraya anneannesinin yanına tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için evden çıkıp gitmiş. Emniyete ve jandarmaya haber verdik, hastaneleri aradık ama şu ana kadar henüz bir bilgi gelmedi. Şu ana kadar hiçbir yerden haber çıkmadı" dedi. Oğlunun Acıgöl'de herhangi bir tanıdığının bulunmadığını söyleyen Canan Yılmaz; "Babası Niğdeli. Niğde'deki akrabalarımıza da haber verdik. Şu ana kadar oraya da gitmemiş. Bilgisayar oyunları oynuyordu ama hangi oyunları oynadığını biliyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son görüntüsü güvenlik kamerasında

Mehmet Yılmaz'ın kaldığı evden ayrıldıktan sonraki son görüntüsü ise Acıgöl ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen gençten daha sonra herhangi bir haber alınamadı. Aile; kendi imkanlarıyla evin çevresinde ve ilçedeki metruk binalarda da arama yaparak Mehmet Yılmaz'a ulaşmaya çalıştı. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı