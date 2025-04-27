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18 Ayrı Suçtan 14 Yıl Cezası Olan Kadın Yakalandı

18 Ayrı Suçtan 14 Yıl Cezası Olan Kadın Yakalandı
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Muğla’da JASAT ekipleri, 18 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan D.A. isimli kadını yakaladı. Hakkında dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş ceza bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 18 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suçları olmak üzere 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki D.A. isimli kadın, Milas İlçesi Güllük Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 ayrı suçtan kesin kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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