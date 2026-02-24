Haberler

İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu

Güncelleme:
Manisa'da miras işlemleri için kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin 2009'da eniştesi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili ablası ve eski eniştesi gözaltına alındı.

Manisa'da miras işlemleri için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin 17 yıl önce eniştesi tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili maktulün ablası ve eski eniştesi gözaltına alındı.

Ebru K., 2009 yılında kayboldu. Yakın zamanda babasının hayatını kaybetmesi üzerine akrabaları, miras işlemleri için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İğdecik Mahallesi'ndeki ikameti nedeniyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattı. Ekiplerin şüphe üzerine yaptığı detaylı araştırma sonucu genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Ebru K.'nin o dönem ablası Fatma K.'nin dini nikahlı eşi olan Ufuk K.'nin yanında çalıştığı öğrenildi. İkili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru K.'nin hamile kaldığı öne sürüldü. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli, Ebru K.'yi iple boğarak öldürdü. Cinayet tespitinin ardından ekipler, Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde şüpheli Ufuk K.'ye ait olan bahçedeki kazıda maktule ait kafatası ve insan kemikleri bulundu. Çıkarılan kemikler inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Abla ve enişte gözaltında

Olayın ardından şüpheli Ufuk K. ekiplerce yakalandı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası Ufuk K.'den ayrılarak Kars'a yerleştiği tespit edilen abla Fatma K. de gözaltına alındı. - İZMİR

