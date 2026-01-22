Haberler

3 yıldır aranan, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Gaziantep'te yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan F.A.M.A.A.'yı Gaziantep'te yakaladı. Şahıs, Kilis'te getirildiği cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan şahıs Gaziantep'te yakalandı.

Kahramanmaraş Taşra İlamat Masasınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan 17 yıl 6 ay hapis, Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca aynı suçtan 3 bin 500 TL adli para cezası ile Türkoğlu Asliye Ceza Mahkemesince tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından aranan F.A.M.A.A.'nın kimlik bilgilerinde farklılık tespit edildi.

YABİS üzerinden yapılan inceleme ve parmak izi karşılaştırması sonucunda, farklı kimlik bilgilerine rağmen şahsın aynı kişi olduğu belirlendi. Şahsın Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde yakalandığı, Kilis'e getirilerek işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
