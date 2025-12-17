Haberler

Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı

Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı
Erzurum'da hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma gibi ciddi suçlardan aranan şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Erzurum'da hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; 15 Aralık 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilirken, tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

