17 Yaşındaki Yağmur'un Cinayet Davası Devam Ediyor
Kayseri'de 17 yaşında hayatını kaybeden Yağmur Çoban'ın cinayet davasında erkek arkadaşı Fehmi D. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Yağmur'un intihar etmesi için bir sebep olmadığını öne süren avukatlar, Fehmi D. hakkında cinsel istismar suçlamasında bulundu.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Yağmur Çoban'ın öldürdüğü iddiasıyla, erkek arkadaşı Fehmi D.'nin yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Yağmur Çoban'ın annesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Türk Kadınlar Birliği avukatları şikayetçi olarak katıldı. Tutuklu sanık Fehmi D.'nin hazır bulunduğu duruşmada Yağmur Çoban adına duruşmaya katılan avukatlar; sanığın bir önceki duruşmada iddia ettiği gibi Yağmur Çoban'ın intihar etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek, hayat dolu bir çocuk olduğunu dile getirdi. Avukatlar ayrıca sanık Fehmi D. hakkında çocuğun cinsel istismarı yönünde de suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Şikayetinin devam ettiğini belirten anne ise, sanığının kızının ölmesi için başında beklediğini söyledi.

Yağmur'un psikolojik sorunları olduğunu öne süren sanık Fehmi D. ise savunmasında; Yağmur'un elinden silahı almaya çalıştığını bu esnada Yağmur'un silahı ateşlediğini kendisinin de elinden yaralandığı, suçsuz yere yattığını belirterek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesini için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, Yağmur Çoban'ın yakınları duruşma salonu dışında sanık Fehmi D.'ye tepki gösterdi.

Kayseri'de 19 Ocak 2025 tarihinde gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Yağmur Çoban, sözleşmeli er olan erkek arkadaşı Fehmi D. ile tartışmasının ardından başından vurularak hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

